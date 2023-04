Spalletti contro Di Canio: “A casa nostra lo stadio non sostiene la squadra!” (Di giovedì 13 aprile 2023) Milan-Napoli, gara d’andata dei quarti di finale di Champions League è appena terminata. Dopo il 4 a 0 al Maradona, i partenopei erano obbligati a cercare di non ripetere la stessa prestazione per avere meno pressione il 18 aprile, giorno del match di ritorno, e per poter dare il massimo anche in campionato, dove mancano quattro vittorie per la vittoria dello Scudetto dopo 33 anni. Partita terminata sull’1 a 0 per il Milan con la rete di Ismael Bennacer al 40esimo minuto. Milan-Napoli, Spalletti infuriato nel post-partita Luciano Spalletti ha rilasciato le seguenti dichiarazioni al termine della partita ai microfoni di Sky Sport: Le partite commentarle dopo è tempo perso, tanto non si torna indietro. Ho fatto i complimenti alla squadra, abbiamo fatto la partita anche in inferiorità numerica. Complimenti a Maignan, dovevamo gestire le cose ... Leggi su spazionapoli (Di giovedì 13 aprile 2023) Milan-Napoli, gara d’andata dei quarti di finale di Champions League è appena terminata. Dopo il 4 a 0 al Maradona, i partenopei erano obbligati a cercare di non ripetere la stessa prestazione per avere meno pressione il 18 aprile, giorno del match di ritorno, e per poter dare il massimo anche in campionato, dove mancano quattro vittorie per la vittoria dello Scudetto dopo 33 anni. Partita terminata sull’1 a 0 per il Milan con la rete di Ismael Bennacer al 40esimo minuto. Milan-Napoli,infuriato nel post-partita Lucianoha rilasciato le seguenti dichiarazioni al termine della partita ai microfoni di Sky Sport: Le partite commentarle dopo è tempo perso, tanto non si torna indietro. Ho fatto i complimenti alla squadra, abbiamo fatto la partita anche in inferiorità numerica. Complimenti a Maignan, dovevamo gestire le cose ...

