Spalletti: "Al Maradona senza tifo? Mi alzo e vado a casa. Ho un progetto per Osimhen" (Di giovedì 13 aprile 2023) Luciano Spalletti in conferenza stampa dopo Milan-Napoli parla dell'assenza di tifo allo stadio Diego Armando Maradona. Lo stadio San Siro era una bolgia durante Milan-Napoli, una carica che sicuramente ha aiutato i giocatori in campo a non soccombere all'assedio del Napoli, in grado anche di resistere agli assalti azzurri che anche in dieci uomini hanno trovato la forza di cercare la via del gol, fermati solo da un grandissimo Maignan. L'assenza del tifo al Maradona e la protesta degli ultras è un problema grave per il Napoli. Anche perché già durante Napoli-Milan di Serie A c'è stato uno stadio muto che non ha aiutato la squadra. La protesta nasce da divieti che gli ultras ritengono eccessivi, come l'impossibilità di portare bandiere e striscioni.

