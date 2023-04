Soulé blocca il mercato della Juve? L’incredibile scenario intorno all’argentino

Leggi su juvedipendenza

(Di giovedì 13 aprile 2023) Lantus, sul, non sembra aver bisogno di intervenire in maniera così importante e il motivo sta nella figura di(LaPresse)Nella prossima stagione, lantus vuole tornare ad essere grande protagonista in campionato. L’obiettivo, ovviamente, è quello di vincere (nuovamente) lo scudetto dopo anni di difficoltà. Sulsembrano essere diversi gli obiettivi messi nel mirino dai bianconeri; una strategia che potrebbe cambiare anche a causacrescita di un giocatore sul quale lapotrebbe puntare in maniera importante. Stiamo parlando di, argentino di grande qualità che in questa stagione ha iniziato a dimostrare (con continuità) il suo valore. Con Allegri è cresciuto tantissimo ed è riuscito a ...