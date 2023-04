Sostenibilità, ecco i Megatrends marketing e comunicazione digitale (Di giovedì 13 aprile 2023) Roma, 14 apr. (Adnkronos/Labitalia) - I trend anzi i Megatrends afferenti alla Sostenibilità - da quella economica a quella sociale, fino a livello planetario - sono le espressioni del momento nella comunicazione corporate sui social media e sulle nuove tecnologie nel 2022 delle prime 30 aziende Mediobanca. Questo il risultato presentato oggi durante la tavola rotonda 'Megatrends nel marketing e nella comunicazione digitale. Dalla comunicazione integrata, agli strumenti, alle creatività', organizzata dal Master in Economia e Management della comunicazione e dei Media dell'università di Roma Tor Vergata, in collaborazione con Eikon Strategic Consulting Italia e Adnkronos. Un evento che si è svolto all'apertura della undicesima edizione ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 13 aprile 2023) Roma, 14 apr. (Adnkronos/Labitalia) - I trend anzi iafferenti alla- da quella economica a quella sociale, fino a livello planetario - sono le espressioni del momento nellacorporate sui social media e sulle nuove tecnologie nel 2022 delle prime 30 aziende Mediobanca. Questo il risultato presentato oggi durante la tavola rotonda 'nele nella. Dallaintegrata, agli strumenti, alle creatività', organizzata dal Master in Economia e Management dellae dei Media dell'università di Roma Tor Vergata, in collaborazione con Eikon Strategic Consulting Italia e Adnkronos. Un evento che si è svolto all'apertura della undicesima edizione ...

