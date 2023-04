“Sospeso”. Massimo Giletti, colpo di scena clamoroso. Terremoto non è l’Arena, La7 conferma (Di giovedì 13 aprile 2023) Massimo Giletti, stop. Arriva l’annuncio a sorpresa: il suo programma ‘Non è l’Arena’ da domenica prossima non andrà in onda. Il talk show, giunto quest’anno alla sesta edizione, aveva debuttato sulla rete diretta da Andrea Salerno nel 2017, dopo la soppressione de ‘l’Arena’, storico titolo di Rai1 in onda alla domenica pomeriggio, cancellato poi dai palinsesti dall’allora direttore generale Mario Orfeo. Lo stop per il programma condotto dal giornalista e presentatore torinese arriva direttamente da La7, che ha deciso di sospenderne la produzione comunicandolo con una nota ufficiale: “La7 ringrazia Massimo Giletti per il lavoro svolto in questi sei anni con passione e dedizione. Massimo Giletti rimane a disposizione dell’Azienda”, si legge nella ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 13 aprile 2023), stop. Arriva l’annuncio a sorpresa: il suo programma ‘Non è’ da domenica prossima non andrà in onda. Il talk show, giunto quest’anno alla sesta edizione, aveva debuttato sulla rete diretta da Andrea Salerno nel 2017, dopo la soppressione de ‘’, storico titolo di Rai1 in onda alla domenica pomeriggio, cancellato poi dai palinsesti dall’allora direttore generale Mario Orfeo. Lo stop per il programma condotto dal giornalista e presentatore torinese arriva direttamente da La7, che ha deciso di sospenderne la produzione comunicandolo con una nota ufficiale: “La7 ringraziaper il lavoro svolto in questi sei anni con passione e dedizione.rimane a disposizione dell’Azienda”, si legge nella ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : Terremoto senza precedenti in casa La7: sospeso Non è L’Arena. In una nota si legge che “Massimo Giletti resta a di… - rtl1025 : ?? La7 ha sospeso la produzione del programma #NonèlArena che da domenica prossima non sarà in onda. Lo rende noto l… - MutiLeonilde : RT @CorriereCitta: Perché Non è l’Arena su La7 è stato sospeso? Ultime news su Massimo Giletti - DavideRTramonta : RT @fanpage: Terremoto senza precedenti in casa La7: sospeso Non è L’Arena. In una nota si legge che “Massimo Giletti resta a disposizione”… - scarpettavenere : RT @nuovaradio603: #La7 ha sospeso la produzione del programma 'Non è l'Arena' di Massimo #Giletti, senza peraltro spiegarne i motivi. che… -