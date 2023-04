Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis si sono lasciati? La coppia ironizza sui social | “Ci pensiamo” | VIDEO

(Di giovedì 13 aprile 2023)smentiscono la crisi in unNessuna crisi per: a smentire le voci sulla loro separazione, circolate nella giornata di mercoledì 11 aprile,stati i diretti interessati attraverso unpostato suiin cui hannoto sulle indiscrezioni. Era stato Dagospia, infatti, a dare la notizia della rottura tra i due, scrivendo che laavrebbe annunciato la separazione nel corso di Verissimo. Nella serata di ieri, però, ci hanno pensato direttamente i due a smentire i rumors con un filmato postato sul profilo Instagram di...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... trash_italiano : Dagospia annuncia la fine della storia tra Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis. I due potrebbero comunicare ufficialme… - trash_italiano : ?? Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis replicano alla notizia lanciata di Dagospia - peachgio81 : RT @n0nl0s0spiegare: SONIA BRUGANELLI TU SEI UNA FOTTUTA REGINA ?????? @SBruganelli #brugalisi #donnalisi - VanityFairIt : Sono sempre apparsi una coppia unitissima, sembravano inseparabili - fabius24119863 : RT @n0nl0s0spiegare: SONIA BRUGANELLI TU SEI UNA FOTTUTA REGINA ?????? @SBruganelli #brugalisi #donnalisi -

Paolo Bonolis edivorziano Come un fulmine a ciel sereno sono arrivati i primi rumors ieri pomeriggio riguardo ad un possibile addio per la coppia con tanto di location per l'annuncio ufficiale: il ...Tra Paolo Bonolis eè rottura Il conduttore e l'imprenditrice scelgono l'ironia per commentare, in un post sul profilo Instagram di lei, le indiscrezioni sulla fine del loro matrimonio lanciate da ...La sua risposta spiazzante a un commento sui social 'Paolo Bonolis esi sono lasciati': la replica della coppia è epica Il pentimento Ora che il rapporto con Daniele Dal Moro si sta ...

Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli si sono lasciati La coppia risponde con un video sui social La Gazzetta dello Sport

“È un dilemma morale” afferma ancora Paolo Bonolis con Sonia Bruganelli che gli fa eco: “Vabbè pensiamoci”. “Anche perché ce l’hanno detto adesso. Dovremmo parlarne pure con i figli, con la famiglia” ...Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli hanno deciso di smentire sui social il gossip che circola sul loro conto: la reazione del conduttore è epica ...