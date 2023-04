Sondaggi politici elettorali oggi 13 aprile 2023 | cala Fdi | il Pd cresce ancora Bene anche Lega e Forza Italia

(Di giovedì 13 aprile 2023)13Fdi,il Pd: è quanto emerge dagli ultimielaborati da Swg per il TgLa7. Secondo la rilevazione, il partito di Giorgia Meloni, che si conferma saldamente al primo posto,dello 0,4 per cento e arretra al 29,3%. Nel Pd continua il cosiddetto effetto Schlein: il Partito Democratico, infatti, guadagna un ulteriore 0,3% e si porta così al 20,7 per cento. Stabile al 15,1% il Movimento 5 Stelle, mentre lapassa dall’8,4 all’8,8 per cento, in risalita dello 0,4%. Il Terzo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... repubblica : Sondaggi politici, il Pd cresce ancora: distacco da FdI sotto i 9 punti [a cura della redazione Politica] - eziomauro : Sondaggi politici, FdI cala ancora e scende sotto il 29%. Il Pd si avvicina - la Repubblica - StefaniaFalone : RT @fanpage: Prima battuta d'arresto del PD di Elly Schlein: secondo i sondaggi di Termometro Politico il gradimento è sotto il 20% https:/… - GiuseppinaMosc5 : @ComunistaRosso Al secondo posto i #piuzerovirgolazero o i #menozerovirgoalzerozero dei sondaggi sul gradimento di… - joeleone22 : @LegaSalvini Caro Salvini lo sai bene che vale di più la carta igienica che i sondaggi politici ?? -

Abbonati per leggere anche Leggi anche, FdI cala ancora e scende sotto il 29%. Il Pd si avvicina La galassia centrista si muove e guarda a Renzi e Crosetto Meloni e FdI pigliatutto, ...Helliwell, l'editore del World Happiness Report che da 25 anni si occupa disulla felicità ... E tutto questo, in sede di elezioni, porta a votare perche promettono e realizzano ...'Questa mattina a Fiumicino per l'inaugurazione della nuova area di imbarco dell'Aeroporto Leonardo da Vinci, un progetto moderno e sostenibile che ha coinvolto unicamente aziende italiane e che ...

Sondaggi politici, il Pd cresce ancora: distacco da FdI sotto i 9 punti la Repubblica

L’ultima media settimanale realizzata da Termometro politico mostra una battuta d’arresto per il Pd, che interrompe la sua ascesa e si ...Sondaggi politici, battuta d’arresto per il Pd: il partito di Schlein è in calo (è sotto il 20%) L’ultima media settimanale realizzata da Termometro politico mostra una battuta d’arresto per il Pd, ch ...