Sondaggi elettorali Emg, Fratelli d'Italia scende ancora, è al 26,6%, risale il M5S (Di giovedì 13 aprile 2023) Il Pd rimane fermo al 19,3% Secondo gli ultimi Sondaggi elettorali di Emg prosegue il momento non più esaltante per Fratelli d'Italia. Se all'indomani delle elezioni politiche sull'onda della classica luna di miele vi era stata una crescita delle intenzioni di voto per il partito di Giorgia Meloni, soprattutto a spese degli alleati, ora sembra esservi un riflusso. Questa settimana vi è un calo dello 0,2%, al 26,6%, ovvero solo sei decimali sopra il dato di settembre. Questi voti però non sembrano andare agli alleati. Forza Italia scende dall'8,2% all'8%, mentre la Lega guadagna solo un decimale ed è al 9,6%. Noi Moderati, poi, è ferma all'1,2%. All'opposizione l'unica forza a vedere un aumento è il Movimento 5 Stelle, che pare recuperare parte del terreno perduto a favore del nuovo Pd ...

