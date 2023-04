Sollevamento pesi | Europei 2023 | Antonino Pizzolato dovrà pensare più alla misura per Parigi 2024 che all’oro

(Di giovedì 13 aprile 2023) Comincia ufficialmente a Yerevan tra una settimana la “Road to Paris” di, impegnato giovedì 20 aprile nel gruppo A della categoria 89 kg in occasione dei Campionatidi. Il trapanese, attuale punto di riferimento del movimento azzurro, aveva infatti saltato il primo evento di qualificazione olimpica (i Mondiali di Bogotà a fine 2022) per problemischiena. Ad oggi Nino non è ancora al 100% della forma dopo il lungo stop per infortunio, ma il 26enne nativo di Castelvetrano si presenterà nella capitale armena con grandi motivazioni ed un duplice obiettivo: mettere a segno unaimportante per blindare il pass a cinque cerchi e conquistare un clamoroso quarto titolo ...

Sollevamento pesi, Europei 2023: le entry list definitive. Giulia Imperio e Sergio Massidda in cima OA Sport

Prosegue il countdown in vista dei Campionati Europei di sollevamento pesi 2023, che si disputeranno a Yerevan (in Armenia) dal 15 al 23 aprile. Una rassegna continentale molto importante per l'assegn ...