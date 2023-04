Soldati ucraini decapitati, Zelensky: “Non perdoneremo gli assassini” (Di giovedì 13 aprile 2023) Soldati ucraini decapitati, il presidente ucraino Zelensky: “Non aspettatevi che venga dimenticato. Il tempo passerà, ma non dimenticheremo nulla. Né perdoneremo gli assassini” Due video diffusi su un canale pro Russia ha mostrato la decapitazione di due Soldati ucraini. Secondo quanto riportato dalla Cnn, una decapitazione sarebbe recente e sarebbe avvenuta vicino Bakhmut. L’altro video potrebbe essere stato girato dai mercenari della Wagner a Bakhmut, ma la Cnn non è in grado di confermare il luogo e il periodo, probabilmente risale alla scorsa estate. Dal video si vedono i Soldati con la testa e le mani tagliate, che giacciono vicino al loro mezzo militare. Una voce fuori campo, camuffata per renderla irriconoscibile, racconta che i ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 13 aprile 2023), il presidente ucraino: “Non aspettatevi che venga dimenticato. Il tempo passerà, ma non dimenticheremo nulla. Négli” Due video diffusi su un canale pro Russia ha mostrato la decapitazione di due. Secondo quanto riportato dalla Cnn, una decapitazione sarebbe recente e sarebbe avvenuta vicino Bakhmut. L’altro video potrebbe essere stato girato dai mercenari della Wagner a Bakhmut, ma la Cnn non è in grado di confermare il luogo e il periodo, probabilmente risale alla scorsa estate. Dal video si vedono icon la testa e le mani tagliate, che giacciono vicino al loro mezzo militare. Una voce fuori campo, camuffata per renderla irriconoscibile, racconta che i ...

Video di soldati ucraini decapitati da russi Invasione Ieri è stato diffuso un video di soldati ucraini decapitati da russi. Immagini che hanno provocato lo sdegno nel mondo. Dalla Russia viene detto che la veridicità del ripugnante video va dimostrata. Kiev denuncia: "100 mila bambini in Russia per cure" IL VIDEO CHOC - Il video di due soldati ucraini decapitati finisce in Rete e suscita rabbia. Il ministero degli Esteri di Kiev chiede l'intervento del procuratore della Corte penale internazionale: 'L'esercito della Federazione ... Guerra:354mila soldati morti o feriti 2.04 Guerra:354mila soldati morti o feriti Fino a 354.000 soldati russi e ucraini sono stati uccisi o feriti nella guerra in Ucraina: emerge dai documenti di intelligence statunitensi finiti online come riporta l'agenzia di stampa Reuters sul suo sito. ... Soldati ucraini decapitati, i video che ricordano l'Isis. Zelensky: «Sono bestie» Corriere della Sera Ucraina e Russia, a corto di soldati, approvano nuove leggi contro i disertori Ucraina, orrore e rabbia per i video dei soldati decapitati La missione di monitoraggio dei diritti umani delle Nazioni Unite in Ucraina si è detta "sconvolta dai video particolarmente raccapriccianti pubblicati sui ...