Sky Sport, Europa e Conference League 2022/23, Quarti Andata - Palinsesto Telecronisti NOW (Di giovedì 13 aprile 2023) Giovedì 13 aprile, torna la UEFA Europa League, con l’Andata dei Quarti di finale. Su Sky e in streaming su NOW tutte le partite live, grazie anche a Diretta Gol, per seguire gli incontri in contemporanea nei due diversi orari, alle 18.45 e alle 21.Su... Leggi su digital-news (Di giovedì 13 aprile 2023) Giovedì 13 aprile, torna la UEFA, con l’deidi finale. Su Sky e in streaming su NOW tutte le partite live, grazie anche a Diretta Gol, per seguire gli incontri in contemporanea nei due diversi orari, alle 18.45 e alle 21.Su...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SkyTG24 : Europei di ginnastica artistica, l'Italia vince l'oro nel concorso a squadre maschile - Graghibe65 : RT @glmdj: il 29 marzo del 2020, #Gravina non aveva idea di cosa diceva, o ha cambiato idea... fonte: - D_T_Peace : RT @glmdj: il 29 marzo del 2020, #Gravina non aveva idea di cosa diceva, o ha cambiato idea... fonte: - sportli26181512 : ATP Monte-Carlo, Sinner-Hurkcaz in diretta LIVE. Più tardi Berrettini-Rune: Giornata dedicata agli ottavi di finale… - sportli26181512 : Capello dopo Milan-Napoli: 'Brahim Diaz non mi piaceva, ora è un altro': Nel post partita di Milan-Napoli Fabio Cap… -