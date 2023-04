SIW | Info & Card finale “System 100”

Leggi su zonawrestling

(Di giovedì 13 aprile 2023) Lee ladel prossimoSpecial, che celebra le prime 100 puntate del Webshow della federazione toscana: SIW100Sabato 15 Aprile – Cascina (PI)SIW Training Center – Centro Invictus – Via Toscoromagnola est 32/34 Inizio Show Ore 21.00 –line Biglietti QUI Chain Match for SIW Italian TitleDarko (c) Vs Vittorio Bruni SIW WILD TitleStryke Hellwig (c) Vs Alex Flash SIW WILDBOAR Tag Team TitleMost Wanted (Pan; Picchio) (c) Vs Latin Lovers (Bon Giovanni; Rafael) Triple Treat MatchAdriano Vs Ema Corsi Vs Tempesta Tag Team MatchI Capitani (Capitan Fintus; Steve Valentino) Vs Il Divo; Fabio Romano Swan Vs Angel Hayze