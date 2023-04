(Di giovedì 13 aprile 2023) Il matchSchwartzman non ha dato molti segnali a Jannik, che ha trascorso in campo appena 38 minuti e vinto nove dei dieci games disputati. Sarà dunque la sfidaHubertildebutto dell’azzurro nel Masters 1000 di2023, torneo di scena sulla terra battuta del Principato di Monaco. I due sono molto amici fuori dal campo, ma una volta sul Court Rainier III non saranno altro che avversari, pronti a contendersi l’accesso aidi finale. Come detto,è arrivato a questo punto del torneo con poche indicazioni. La sfidaSchwartzman è stata poco più che un allenamento, ma quantomeno ha avuto modo di adattarsi alle condizioni di gioco del Principato grazie a due match di doppio, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #Sinner, obiettivo quarti a Montecarlo: contro l’amico #Hurkacz il primo vero test - Profilo3Marco : RT @Gazzetta_it: #Sinner 'Ora sono continuo. Obiettivo #ATPFinals E sogno uno Slam' #rolexmcmasters - TuttoQuaNews : RT @RaiNews: Sinner: 'Ora sono continuo. Obiettivo Finals e sogno Slam' - RaiNews : Sinner: 'Ora sono continuo. Obiettivo Finals e sogno Slam' - sportface2016 : #Sinner spiega: 'La qualificazione alle Finals è il primo obiettivo. Sento la passione dei tifosi' -

Il prossimo rivale disarà Hubert Hurkacz , che ha vinto due partite molto combattute contro ... Hubert serve bene, dunque l'sarà entrare in ritmo. Come primo match speravo in una ...Uno che diè amico, ma che lo ha pure già fermato in un momento importante, la finale di ... Hubert serve bene, dunque l'sarà entrare in ritmo. Come primo match speravo in una partita ......Di sicuro quello è il torneo a cui guardo ed è il mioprincipale. Sento che c'è un cerchio che deve chiudersi dopo quello che mi è capitato l'anno scorso ". Poi parla anche di Jannik...

Tennis. Sinner: "Ora sono continuo. Obiettivo Finals e sogno Slam" RaiNews

A che ora e come seguire gli ottavi di finale del Masters 1000 di Montecarlo 2023 tra Jannik Sinner e il polacco Hubert Hurkacz.Dopo un esordio nel singolo molto breve Jannik Sinner guarda già alla sfida contro Hurkacz, che si aspetta essere difficile.