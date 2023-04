Sinner-Musetti orario e tv, ATP Montecarlo 2023: quando si gioca, programma esatto, streaming (Di giovedì 13 aprile 2023) Jannik Sinner e Lorenzo Musetti si affronteranno nei quarti di finale del Masters 1000 di Montecarlo. Sulla prestigiosa terra rossa del Principato andrà in scena l’attesissimo scontro diretto tra i due giovani talenti del tennis italiano: l’altoatesino ha regolato il polacco Hubert Hurkacz annullando un match point nel secondo set, il toscano ha firmato un’impresa mirabolante battendo il numero 1 al mondo (il serbo Novak Djokovic). L’appuntamento è per venerdì 14 aprile, sarà il quarto e ultimo match sul Court Ranieri III a partire dalle ore 11.00. L’attuale numero 8 al mondo, reduce dalla finale persa al Masters 1000 di Miami contro Daniil Medvedev, incrocerà il numero 21 del ranking ATP, che settimana scorsa era uscito prematuramente a Marrakech. Sarà il secondo testa a testa tra i due 21enni nel circuito maggiore, l’unico precedente ... Leggi su oasport (Di giovedì 13 aprile 2023) Jannike Lorenzosi affronteranno nei quarti di finale del Masters 1000 di. Sulla prestigiosa terra rossa del Principato andrà in scena l’attesissimo scontro diretto tra i due giovani talenti del tennis italiano: l’altoatesino ha regolato il polacco Hubert Hurkacz annullando un match point nel secondo set, il toscano ha firmato un’impresa mirabolante battendo il numero 1 al mondo (il serbo Novak Djokovic). L’appuntamento è per venerdì 14 aprile, sarà il quarto e ultimo match sul Court Ranieri III a partire dalle ore 11.00. L’attuale numero 8 al mondo, reduce dalla finale persa al Masters 1000 di Miami contro Daniil Medvedev, incrocerà il numero 21 del ranking ATP, che settimana scorsa era uscito prematuramente a Marrakech. Sarà il secondo testa a testa tra i due 21enni nel circuito maggiore, l’unico precedente ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... angelomangiante : +++Splendida impresa!!!! #Musetti batte 7-5 al terzo set il n.1 al mondo #Djokovic ???????? Il diamante torna a brillar… - sportface2016 : +++APOTEOSI LORENZO #MUSETTI, CHE IMPRESA: BATTE NOVAK #DJOKOVIC IN RIMONTA AL TERZO SET, DOMANI A #MONTECARLO DERB… - WeAreTennisITA : COME UN PRINCIPE ???? Lorenzo Musetti compie l'impresa a Monte Carlo, batte il n.1 del mondo Djokovic rimontando un b… - RicoBello : RT @GeorgeSpalluto: Per la prima volta nella storia l'Italia festeggia due vittorie contro un numero 1 del ranking ATP. Negli ultimi 2 Mast… - giovannipelazzo : È la quarta volta nella storia che due italiani raggiungono i quarti in un Masters1000, e la 1ª in assoluto in cui… -