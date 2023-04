Sinner-Musetti in tv: data, orario, canale e diretta streaming quarti Masters 1000 Montecarlo 2023 (Di giovedì 13 aprile 2023) Jannik Sinner affronterà Lorenzo Musetti nei quarti di finale del Masters 1000 di Montecarlo 2023, torneo in programma dal 9 al 16 aprile. Il derby che nessuno si aspettava, ma in cui tutti un po’ speravamo. Un match che testimonia il momento magico per l’Italtennis e che le cose non potranno che continuare su questa strada. Un classe ’01 e un ’02 che si contendono un posto in una semifinale Masters 1000. Che sarebbe la terza consecutiva per Jannik Sinner, dopo esserci già riuscito a Indian Wells e Miami nelle scorse settimane su una superficie diversa da questa. Che sarebbe la prima in carriera, invece, per un Musetti che fino a cinque giorni fa era in crisi nera, sfiduciato per le sconfitte che ... Leggi su sportface (Di giovedì 13 aprile 2023) Jannikaffronterà Lorenzoneidi finale deldi, torneo in programma dal 9 al 16 aprile. Il derby che nessuno si aspettava, ma in cui tutti un po’ speravamo. Un match che testimonia il momento magico per l’Italtennis e che le cose non potranno che continuare su questa strada. Un classe ’01 e un ’02 che si contendono un posto in una semifinale. Che sarebbe la terza consecutiva per Jannik, dopo esserci già riuscito a Indian Wells e Miami nelle scorse settimane su una superficie diversa da questa. Che sarebbe la prima in carriera, invece, per unche fino a cinque giorni fa era in crisi nera, sfiduciato per le sconfitte che ...

