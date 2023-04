Sinner, Musetti e Berrettini agli ottavi a Montecarlo (Di giovedì 13 aprile 2023) Montecarlo – Cinque azzurri in campo, un derby e tre negli ottavi di finale: è un secondo turno tutto sommato positivo per gli italiani impegnati al “Rolex Monte-Carlo Masters”, terzo Masters 1000 stagionale, dotato di un montepremi di 5.779.335 di euro, che si sta disputando sulla terra rossa del Country Club di Montecarlo, nel Principato L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: A Miami Sinner si arrende in finale contro Medvedev Federer è una leggenda senza fine Atp Montecarlo l’Italia avanza Debutto amaro per Berrettini Tennis Australian open in dubbio Zingaretti attacca Djokovic: “La deroga per gli Australian Open è uno schifo” Leggi su webmagazine24 (Di giovedì 13 aprile 2023)– Cinque azzurri in campo, un derby e tre neglidi finale: è un secondo turno tutto sommato positivo per gli italiani impegnati al “Rolex Monte-Carlo Masters”, terzo Masters 1000 stagionale, dotato di un montepremi di 5.779.335 di euro, che si sta disputando sulla terra rossa del Country Club di, nel Principato L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: A Miamisi arrende in finale contro Medvedev Federer è una leggenda senza fine Atpl’Italia avanza Debutto amaro perTennis Australian open in dubbio Zingaretti attacca Djokovic: “La deroga per gli Australian Open è uno schifo”

