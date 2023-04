Sinner-Hurkacz, Masters 1000 Monte-Carlo: ultime e diretta TV (Di giovedì 13 aprile 2023) Questa mattina alle 11, sul Court Rainier III di Monte-Carlo, Jannik Sinner affronta Hurkacz nella gara valida per gli ottavi di finale del Masters 1000 del Principato. Uno scontro da non sbagliare per il sudtirolese che prova a riconfermarsi dopo l’ottimo torneo di Miami. Andiamo dunque a vedere le ultime e dove vedere in diretta televisiva Sinner-Hurkacz. Sinner-Hurkacz, le ultime Siamo giunti già agli ottavi di finale del Masters 1000 di Monte-Carlo e trovare ben tre italiani protagonisti non può che far piacere. Il primo a scendere in campo quest’oggi sarà Jannik Sinner che ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 13 aprile 2023) Questa mattina alle 11, sul Court Rainier III di, Jannikaffrontanella gara valida per gli ottavi di finale deldel Principato. Uno scontro da non sbagliare per il sudtirolese che prova a riconfermarsi dopo l’ottimo torneo di Miami. Andiamo dunque a vedere lee dove vedere intelevisiva, leSiamo giunti già agli ottavi di finale deldie trovare ben tre italiani protagonisti non può che far piacere. Il primo a scendere in campo quest’oggi sarà Jannikche ...

