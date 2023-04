Sinner Hurkacz in streaming gratis? Guarda la partita in diretta (Di giovedì 13 aprile 2023) Se stai leggendo questo articolo sei interessato a sapere come vedere Sinner Hurkacz in streaming gratis. Il tennista altoatesino è arrivato al terzo turno del Masters 1000 di Monte Carlo dopo aver superato l’argentino Schwartzman, ritiratosi per infortunio nel corso del secondo set sul risultato di 6-0, 3-1 a favore dell’italiano. Sinner ora dovrà vedersela con L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di giovedì 13 aprile 2023) Se stai leggendo questo articolo sei interessato a sapere come vederein. Il tennista altoatesino è arrivato al terzo turno del Masters 1000 di Monte Carlo dopo aver superato l’argentino Schwartzman, ritiratosi per infortunio nel corso del secondo set sul risultato di 6-0, 3-1 a favore dell’italiano.ora dovrà vedersela con L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Eurosport_IT : SINNER VOLA, POI SCHWARTZMAN SI RITIRA ?? Jannik parte forte, l'argentino non al meglio per un problema alla spalla… - WeAreTennisITA : SINNER VOLA ?? Partenza bruciante di Sinner, poi l'argentino accusa un problema alla spalla ed è costretto al ritir… - FAP3456 : Sinner quotato 1.22 è un insulto per Hurkacz. #RolexMonteCarloMasters - OA_Sport : LIVE Sinner-Hurkacz, ATP Montecarlo 2023 in DIRETTA: pochi minuti al via. Chi vince trova Djokovic o Musetti ai qua… - sportli26181512 : ATP Monte-Carlo, Sinner-Hurkcaz in diretta LIVE. Più tardi Berrettini-Rune: Giornata dedicata agli ottavi di finale… -