Sinner ai quarti a Montecarlo, che rimonta contro Hurkacz! (Di giovedì 13 aprile 2023) Al Masters 1000 di Montecarlo Jannik Sinner vince un match complicato battendo in rimonta Hubert Hurkacz (3 - 6, 7 - 6, 6 - 1) e conquistando così i quarti ... Leggi su video.gazzetta (Di giovedì 13 aprile 2023) Al Masters 1000 diJannikvince un match complicato battendo inHubert Hurkacz (3 - 6, 7 - 6, 6 - 1) e conquistando così i...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... angelomangiante : +++Splendida impresa!!!! #Musetti batte 7-5 al terzo set il n.1 al mondo #Djokovic ???????? Il diamante torna a brillar… - sportface2016 : +++APOTEOSI LORENZO #MUSETTI, CHE IMPRESA: BATTE NOVAK #DJOKOVIC IN RIMONTA AL TERZO SET, DOMANI A #MONTECARLO DERB… - WeAreTennisITA : COME UN PRINCIPE ???? Lorenzo Musetti compie l'impresa a Monte Carlo, batte il n.1 del mondo Djokovic rimontando un b… - ummiririnenti : RT @WeAreTennisITA: COME UN PRINCIPE ???? Lorenzo Musetti compie l'impresa a Monte Carlo, batte il n.1 del mondo Djokovic rimontando un break… - giovannipelazzo : È la quarta volta nella storia che due italiani raggiungono i quarti in un Masters1000, e la 1ª in assoluto in cui… -