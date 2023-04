Silvio Berlusconi ricoverato, Pier Silvio: "Un esempio per come si sta impegnando". LIVE (Di giovedì 13 aprile 2023) "Voglio dire questa cosa dal cuore sono ammirato dalla forza e dall'impegno con cui papà ancora una volta sta lavorando per recuperare. Non mi addentro in questioni mediche perché è in ambito intensivo ma l'ho trovato di buon umore. È un esempio perché si sta impegnando". Cosi Pier Silvio Berlusconi, dopo il nono giorno in ospedale per il leader di Forza Italia. “Sta migliorando", ha poi confermato Leggi su tg24.sky (Di giovedì 13 aprile 2023) "Voglio dire questa cosa dal cuore sono ammirato dalla forza e dall'impegno con cui papà ancora una volta sta lavorando per recuperare. Non mi addentro in questioni mediche perché è in ambito intensivo ma l'ho trovato di buon umore. È unperché si sta". Cosi, dopo il nono giorno in ospedale per il leader di Forza Italia. “Sta migliorando", ha poi confermato

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... matteorenzi : Io non ho mai votato Silvio Berlusconi. E Forza Italia non ha mai votato la fiducia al mio Governo. A maggior ragio… - trash_italiano : MilanoToday pubblica per sbaglio una bozza con il titolo “È morto Silvio Berlusconi”. Poi le scuse. - fanpage : Ultim'ora Migliorano le condizioni di salute di Silvio Berlusconi - PaTonygrass : Silvio Berlusconi, come sta oggi: c'è il bollettino - infoitinterno : Berlusconi, il figlio Pier Silvio: “Migliora, ma rimane in terapia intensiva. È di buon umore, pensa in prospettiva” -