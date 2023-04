Silvio Berlusconi ricoverato, bollettino: costante miglioramento. LIVE (Di giovedì 13 aprile 2023) Nono giorno in ospedale per il leader di Forza Italia, ricoverato dallo scorso mercoledì al reparto di terapia intensiva cardiotoracica del San Raffaele per un’infezione polmonare in un quadro di leucemia mielomonicitica cronica. "Nelle ultime 72 ore si è assistito a un ulteriore costante miglioramento della funzionalità respiratoria e renale. Il quadro clinico complessivo indica il proseguimento delle cure in ambito intensivo" ha detto il suo medico, il professor Alberto Zangrillo Leggi su tg24.sky (Di giovedì 13 aprile 2023) Nono giorno in ospedale per il leader di Forza Italia,dallo scorso mercoledì al reparto di terapia intensiva cardiotoracica del San Raffaele per un’infezione polmonare in un quadro di leucemia mielomonicitica cronica. "Nelle ultime 72 ore si è assistito a un ulterioredella funzionalità respiratoria e renale. Il quadro clinico complessivo indica il proseguimento delle cure in ambito intensivo" ha detto il suo medico, il professor Alberto Zangrillo

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... matteorenzi : Io non ho mai votato Silvio Berlusconi. E Forza Italia non ha mai votato la fiducia al mio Governo. A maggior ragio… - trash_italiano : MilanoToday pubblica per sbaglio una bozza con il titolo “È morto Silvio Berlusconi”. Poi le scuse. - AFP : #BREAKING Ex-Italian PM Silvio Berlusconi in intensive care: source - Castellodannone : Silvio Berlusconi continua a migliorare - cpetacci : RT @Libero_official: Poco prima del ricovero, l'incontro con #Berlusconi. E #Sgarbi rivela: 'Infastidito dagli insulti di #DeBenedetti alla… -