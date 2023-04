Silvio Berlusconi, ecco l'ultimo bollettino: 'Ancora in terapia intensiva, miglioramento costante' (Di giovedì 13 aprile 2023) Silvio Berlusconi è ricoverato al San Raffaele di Milano da mercoledì 5 aprile, per un'infezione polmonare causata dalla leucemia cronica di cui soffre da oltre due anni. Il quadro delle condizioni di ... Leggi su globalist (Di giovedì 13 aprile 2023)è ricoverato al San Raffaele di Milano da mercoledì 5 aprile, per un'infezione polmonare causata dalla leucemia cronica di cui soffre da oltre due anni. Il quadro delle condizioni di ...

