Silvio Berlusconi continua a migliorare

AGI - Poche semplici parole per rispondere ai giornalisti sulle condizioni del padre. Luigi Berlusconi è andato via dal San Raffaele dove si è trattenuto circa un'ora. Ai cronisti assiepati da giorni davanti all'ingresso dell'ospedale, senza abbassare il finestrino dell'auto, con gli auricolari alle orecchie ha risposto: "Sta bene". Più loquace era stato qualche ora prima il fratello maggiore, Pier Silvio. "Sta migliorando ma i medici mi dicono che è in un ambito intensivo". ha detto, lasciando l'ospedale San Raffaele di Milano dopo una visita al padre, ricoverato in terapia intensiva da mercoledì. "Voglio dirvi questa cosa perché mi viene dal cuore. Sono ammirato dalla forza e dall'impegno con cui mio papà ancora una volta sta lavorando per recuperare. Adesso l'ho trovato di buon umore ed è veramente un esempio", ha osservato Pier

