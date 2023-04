Silvio Berlusconi, come sta: il nuovo bollettino medico. 'Costante miglioramento' (Di giovedì 13 aprile 2023) Arriva il nuovo bollettino medico su Silvio Berlusconi che aggiorna sulle condizioni di salute dell'ex premier. L'ospedale San Raffaele di Milano ha diffuso in mattinata un nuovo bollettino su come ... Leggi su leggo (Di giovedì 13 aprile 2023) Arriva ilsuche aggiorna sulle condizioni di salute dell'ex premier. L'ospedale San Raffaele di Milano ha diffuso in mattinata unsu...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... matteorenzi : Io non ho mai votato Silvio Berlusconi. E Forza Italia non ha mai votato la fiducia al mio Governo. A maggior ragio… - trash_italiano : MilanoToday pubblica per sbaglio una bozza con il titolo “È morto Silvio Berlusconi”. Poi le scuse. - AFP : #BREAKING Ex-Italian PM Silvio Berlusconi in intensive care: source - infoitsalute : Silvio Berlusconi, ancora ricoverato: il terzo bollettino medico - GossipOne_it : 'Alfonso Signorini contro la conduttrice radiofonica che ha augurato la morte a Silvio Berlusconi: 'La caccerei a c… -