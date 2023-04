Silvio Berlusconi ancora ricoverato, il nuovo bollettino medico: “Costante miglioramento, ma resta in terapia intensiva” (Di giovedì 13 aprile 2023) Come sta Silvio Berlusconi: il nuovo bollettino medico sulle sue condizioni A poco più da una settimana dal ricovero al San Raffaele di Milano a causa di una polmonite, conseguenza di una forma di leucemia cronica, è stato diramato un nuovo bollettino medico sulle condizioni di salute di Silvio Berlusconi: ecco come sta l’ex premier secondo quanto dichiarata, in una nota, dai professori Alberto Zangrillo e Fabio Ciceri. “Nelle ultime 72 ore si è assistito a un ulteriore Costante miglioramento della funzionalità respiratoria e renale, con un efficace contenimento della leucocitosi e della sindrome infiammatoria. Il quadro clinico complessivo indica il proseguimento delle cure in ambito ... Leggi su tpi (Di giovedì 13 aprile 2023) Come sta: ilsulle sue condizioni A poco più da una settimana dal ricovero al San Raffaele di Milano a causa di una polmonite, conseguenza di una forma di leucemia cronica, è stato diramato unsulle condizioni di salute di: ecco come sta l’ex premier secondo quanto dichiarata, in una nota, dai professori Alberto Zangrillo e Fabio Ciceri. “Nelle ultime 72 ore si è assistito a un ulterioredella funzionalità respiratoria e renale, con un efficace contenimento della leucocitosi e della sindrome infiammatoria. Il quadro clinico complessivo indica il proseguimento delle cure in ambito ...

