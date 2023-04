Siccità, 'la situazione del Po è peggiore dell'anno scorso' (Di giovedì 13 aprile 2023) La situazione di Siccità nel distretto del Po non migliora, anzi i dati più aggiornati risultano talvolta anche peggiori se comparati a quelli registrati nello stesso periodo di un anno fa, già ... Leggi su leggo (Di giovedì 13 aprile 2023) Ladinel distretto del Po non migliora, anzi i dati più aggiornati risultano talvolta anche peggiori se comparati a quelli registrati nello stesso periodo di unfa, già ...

Il Po è ai minimi storici Ma la situazione non è rosea nemmeno negli altri bacini, con il lago di Como pieno solo al 23%, ... Il risultato è che s e nel 2022 gli effetti negativi della siccità costarono circa 13 miliardi di euro ...