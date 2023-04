Siccità, in Kenya emergenza cibo per 4,4 milioni di persone (Di giovedì 13 aprile 2023) Sono almeno 4,4 milioni i keniani in grave emergenza alimentare nelle regioni aride e semi - aride del paese, le "Asal", come dichiarato dalla ministra della Comunità dell'Africa orientale e dello ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 13 aprile 2023) Sono almeno 4,4i keniani in gravealimentare nelle regioni aride e semi - aride del paese, le "Asal", come dichiarato dalla ministra della Comunità dell'Africa orientale e dello ...

Siccità, in Kenya emergenza cibo per 4,4 milioni di persone Secondo l'Autorità nazionale keniana per la gestione della siccità, 3,6 milioni di cittadini sono ... Mercoledì scorso, il vice rappresentante dell'Unicef in Kenya, Jean Lokenga, ha espresso ...