«Siamo in difficoltà: che facciamo? Ci separiamo in modo da non smentire questo sito di informazione o non ci separiamo e mandiamo sul lastrico il sito?» (Di giovedì 13 aprile 2023) «La coppia scoppia»: così Dagospia ha dato la notizia della presunta fine della storia d’amore tra Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli. Dopo 25 anni insieme e tre figli, Silvia, Davide e Adele, i due, stando a quanto riportato dal sito di gossip, sarebbero sul punto di dirsi addio. Una notizia che ha subito fatto il giro del web ma che è stata anche prontamente smentita dai diretti interessati con un video condiviso su Instagram. Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli, il video di smentita alla crisi ... Leggi su iodonna (Di giovedì 13 aprile 2023) «La coppia scoppia»: così Dagospia ha dato la notizia della presunta fine della storia d’amore tra Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli. Dopo 25 anni insieme e tre figli, Silvia, Davide e Adele, i due, stando a quanto riportato daldi gossip, sarebbero sul punto di dirsi addio. Una notizia che ha subito fatto il giro del web ma che è stata anche prontamente smentita dai diretti interessati con un video condiviso su Instagram. Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli, il video di smentita alla crisi ...

Bonolis e Bruganelli, "lo mandiamo sul lastrico": un'altra bomba 'Siamo in difficoltà', dice Bonolis nel video. 'Che facciamo Ci separiamo in modo da non smentire questo importantissimo sito di informazione che guida la vita di tutti i nostri giorni con le sue ... Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli smentiscono le ultime voci: 'Ci stiamo separando Sono solo fregnacce' La smentita di Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli 'Siamo in difficoltà' esordisce il conduttore di 'Avanti un altro!' per poi aggiungere: 'Che facciamo Ci separiamo in modo da non smentire questo ...