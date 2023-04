Si cala i pantaloni per masturbarsi davanti ai pendolari della stazione di Ladispoli, in arresto un 52enne (Di giovedì 13 aprile 2023) Scene di ordinaria follia alla stazione ferroviaria di Ladispoli, dove in queste ore è stato arrestato un uomo che aveva cominciato a masturbarsi su una banchina della fermata. Tutto questo, ben visto dai pendolari, che sono rimasti completamente scioccati nel vedere una simile scena. L’uomo, molto probabilmente affetto da pesanti problemi mentali, si era tranquillamente abbassato i pantaloni e sedute su una panchina della stazione, aveva cominciato a compiere azioni di autoerotismo guardando qualche donna che prendeva il treno. Una situazione dove, gli stessi utenti della linea ferroviaria, hanno denunciato prontamente agli agenti della polizia. L’uomo che si masturba alla stazione di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 13 aprile 2023) Scene di ordinaria follia allaferroviaria di, dove in queste ore è stato arrestato un uomo che aveva cominciato asu una banchinafermata. Tutto questo, ben visto dai, che sono rimasti completamente scioccati nel vedere una simile scena. L’uomo, molto probabilmente affetto da pesanti problemi mentali, si era tranquillamente abbassato ie sedute su una panchina, aveva cominciato a compiere azioni di autoerotismo guardando qualche donna che prendeva il treno. Una situazione dove, gli stessi utentilinea ferroviaria, hanno denunciato prontamente agli agentipolizia. L’uomo che si masturba alladi ...

