(Di giovedì 13 aprile 2023)negli ultimi tempi è stata spesso al centro del gossip : prima per il tradimento subito da Piqué con Clara Chia , poi per la conseguente (burrascosa) separazione, poi ancora, per la la canzone ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... live_palermo : Piquè si scaglia contro Shakira: 'Non sai quello che ho passato sui social' #Piqué #Shakira -

Il gossip che infiamma la Spagnae il messaggio social per Clara Chia, i fan impazziscono: 'Sei geniale', il gossip si infiamma: 'Dopo Piquè, ecco il nuovo fidanzato' L'appello di ...La cantante scende in campo per difendere Milan e Sasha, finiti negli obiettivi dei fotografi.siduramente contro i ...L ex calciatore sicontro gli hater, che lo hanno insultato per il presunto tradimento della cantante con Clara Chia Mart , oggi sua compagna. Gerard Piqu attacca i fan diper i commenti offensivi ...

Shakira si scaglia contro i paparazzi: «Rispettate la privacy dei miei bambini» leggo.it

Shakira negli ultimi tempi è stata spesso al centro del gossip: prima per il tradimento subito da Piqué con Clara Chia, poi per la conseguente (burrascosa) separazione, poi ancora, per la la canzone ...Shakira si scaglia duramente contro i paparazzi.La scorsa settimana, la cantante colombiana ha annunciato di aver lasciato Barcellona, dopo aver vissuto in Catalogna per molti anni accanto all’ex comp ...