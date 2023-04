...dita stringiamo i denti che non c'è un'alternativa ogni storia è tragica leggo nei tuoi...Mr magic ha il tocco magico Ma le piace quando esagero Non rispondo se mi chiami Non tise mi ...Zelioli , da martedì 18 aprile a Villa Gomes , propone quattro incontri di guida all'della musica incentrati su altrettanti capolavori di grandi autori vissuti tra il Settecento e il primo ...... risulta sempre di facile(la poesia nacque orale, per essere ascoltata con sostegno di ... sovraccariche di sontuose e sensuali elencazioni di profumi e sentimenti,e toccamenti nei ...

Sguardi e ascolto, i gesti di solidarietà nelle fotografie L'Eco di Bergamo

LA MOSTRA. Si inaugura sabato 15 aprile al Chiostro del Carmine, in Città Alta, l’esposizione del fotoreporter Treccani promossa dalle Caritas diocesane di Bergamo e Brescia. Due braccia che si tendon ...Come si attiva l'ascolto del corpo «Io ho fatto una scuola e le scuole ... per cui perdere la parola o la linea interiore del gioco è come rischiare di precipitare in un canyon. Uno sguardo sul ...