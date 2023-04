Sgarbi: “Eolico interessa alla criminalità, se ne occupi l’antimafia” (Di giovedì 13 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minuti“La vera trattativa Stato-mafia è questa devastazione che c’è in Italia con la cancellazione del suo paesaggio. Se Matteo Messina Denaro ha i suoi affari in un luogo dove poi mettono le pale eoliche, vuol dire che lui ha ottenuto l’autorizzazione. Ma da chi? E come ha fatto a metterle? Perché Matteo Messina Denaro era così interessato all’Eolico? Perché è il modo migliore per guadagnare soldi attraverso la complicità dell’amministrazione pubblica che ti dice puoi farlo. Dovunque la Sicilia è devastata“. Lo ha detto il sottosegretario Vittorio Sgarbi, a margine di una conferenza stampa sulle energie rinnovabili, in corso al Ministero della Cultura, assieme al presidente della regione Lazio, Francesco Rocca. Sul paesaggio “c’è un’aggressione senza nome e senza volto ma di aspetto criminale, c’è una devastazione ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 13 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minuti“La vera trattativa Stato-mafia è questa devastazione che c’è in Italia con la cancellazione del suo paesaggio. Se Matteo Messina Denaro ha i suoi affari in un luogo dove poi mettono le pale eoliche, vuol dire che lui ha ottenuto l’autorizzazione. Ma da chi? E come ha fatto a metterle? Perché Matteo Messina Denaro era cosìto all’? Perché è il modo migliore per guadagnare soldi attraverso la complicità dell’amministrazione pubblica che ti dice puoi farlo. Dovunque la Sicilia è devastata“. Lo ha detto il sottosegretario Vittorio, a margine di una conferenza stampa sulle energie rinnovabili, in corso al Ministero della Cultura, assieme al presidente della regione Lazio, Francesco Rocca. Sul paesaggio “c’è un’aggressione senza nome e senza volto ma di aspetto criminale, c’è una devastazione ...

