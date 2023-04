Sgarbi e Rocca Fermano il nuovo impianto eolico a Viterbo

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 13 aprile 2023) – Mai più impianti eolici nel viterbese. Questo il messaggio lanciato oggi dal sottosegretario alla Cultura, Vittorio(nella foto) e dal presidente della Regione Lazio, Francesco(nella foto), che questa mattina hanno tenuto una conferenza stampa congiunta al ministero del Collegio romano. “Nella provincia dici sono 69 impianti eolici per 3.252 ettari impegnati- ha spiegato- c’è un’evidente saturazione del territorio. Ora stiamo aspettando le linee guida. Una volta arrivate bloccheremo i nuovi impianti nella provincia di. Voglio dire che questa non è una battaglia che ci vede fuori dal tempo e con gli obiettivi del 2030. La Regione li vuole centrare a partire dalla decarbonizzazione. Non è una lotta contro la scienza ma contro lo scempio della bellezza”. “Ho ...