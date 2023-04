Settore giovanile: Samaden va all'Atalanta. L'Inter ha scelto il sostituto: Tarantino (Di giovedì 13 aprile 2023) Roberto Samaden dal 1° luglio sarà il nuovo responsabile del Settore giovanile dell'Atalanta. Aveva già avvertito a inizio marzo i dirigenti dell'Inter che non avrebbe rinnovato il contratto in ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 13 aprile 2023) Robertodal 1° luglio sarà il nuovo responsabile deldell'. Aveva già avvertito a inizio marzo i dirigenti dell'che non avrebbe rinnovato il contratto in ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... smummetor : @apuntobracco Domanda Andrea: è pieno zeppo di talenti (dici bene) perché le società hanno ottimi scouting o per ef… - FcInterNewsit : SI - Post-Samaden, sarà l'ex calciatore Tarantino il responsabile del settore giovanile dell'Inter - AtalantaBCFeed : Settore giovanile: Samaden va all'Atalanta. L'Inter sceglie tra Catellani e Tarantino #ForzaAtalanta #ABC1907 - YungMarik : @heyjude_90 'Sì Tabitha, ti assicuro che è veramente necessario che io veda i tuoi piedi per lo sviluppo del nostro settore giovanile' - ilio_3 : RT @SBertagna: Roberto #Samaden sarà il nuovo responsabile del settore giovanile dell’#Atalanta. Sempre in ???? -