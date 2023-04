Sesso con la moglie del detenuto e mazzette: nel carcere di Trapani la droga entrava pure coi droni (Di giovedì 13 aprile 2023) Denaro, droga e prestazioni sessuali da parte della convivente di un detenuto: è per questo che un pugno di agenti della polizia penitenziaria si sarebbero fatti corrompere da coloro che avrebbero dovuto sorvegliare nel carcere “Pietro Cerulli” di Trapani. Sono quattro gli indagati nell’operazione Alcatraz, coordinata dalla procura della Repubblica della citta’ siciliana. In totale, sono 24 le misure cautelari (17 in carcere, 5 agli arresti domiciliari e 2 obblighi di dimora) tra Trapani, Palermo, Benevento, Bari, Porto Empedocle, Mazara del Vallo e Avola. Le indagini, partite dalle denunce di alcuni detenuti transitati dal carcere di Trapani, hanno portato alla luce una serie di episodi corruttivi che sarebbero avvenuti dall’ottobre 2019 ad oggi. ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 13 aprile 2023) Denaro,e prestazioni sessuali da parte della convivente di un: è per questo che un pugno di agenti della polizia penitenziaria si sarebbero fatti corrompere da coloro che avrebbero dovuto sorvegliare nel“Pietro Cerulli” di. Sono quattro gli indagati nell’operazione Alcatraz, coordinata dalla procura della Repubblica della citta’ siciliana. In totale, sono 24 le misure cautelari (17 in, 5 agli arresti domiciliari e 2 obblighi di dimora) tra, Palermo, Benevento, Bari, Porto Empedocle, Mazara del Vallo e Avola. Le indagini, partite dalle denunce di alcuni detenuti transitati daldi, hanno portato alla luce una serie di episodi corruttivi che sarebbero avvenuti dall’ottobre 2019 ad oggi. ...

