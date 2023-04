Serie C e le seconde squadre: se ne parlerà a breve. La nota della FIGC (Di giovedì 13 aprile 2023) Serie C e altre seconde squadre delle società di Serie A: a breve si parlerà anche di questa possibilità. La nota ufficiale La FIGC, con un comunicato, ha annunciato che a breve si parlerà dell’ingresso di altre seconde squadre dei club di Serie A in Serie C. IL COMUNICATO – È stata convocata per le ore 11.30 di mercoledì 19 aprile la riunione del Consiglio Federale. Tra gli argomenti all’ordine del giorno, oltre all’approvazione del verbale della riunione del 14 marzo scorso e alle comunicazioni del presidente, i seguenti punti: informativa del segretario generale; D.lgs. n. 36/2021: discussione e proposte; partecipazione ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 13 aprile 2023)C e altredelle società diA: asianche di questa possibilità. Laufficiale La, con un comunicato, ha annunciato che asidell’ingresso di altredei club diA inC. IL COMUNICATO – È stata convocata per le ore 11.30 di mercoledì 19 aprile la riunione del Consiglio Federale. Tra gli argomenti all’ordine del giorno, oltre all’approvazione del verbaleriunione del 14 marzo scorso e alle comunicazioni del presidente, i seguenti punti: informativa del segretario generale; D.lgs. n. 36/2021: discussione e proposte; partecipazione ...

