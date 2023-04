Serie A: Kvaratskhelia provoca le ire di De Laurentiis: “Ha firmato cinque anni, non uno” (Di giovedì 13 aprile 2023) 2023-04-04 18:21:46 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia sulla Serie A pervenuta in redazione: Voisembra così Khvicha Kvaratskhelia (Tbilisi, 2001) saràper quanto pesi su Aurelio de Laurentiis, uno dei nomi del mercato estivo. Il suo rinnovo con il Napoli sembra sulla buona strada. Il georgiano, come abbiamo riportato su MARCA, avrebbe scelto restare e firmare un nuovo contratto fino al 2028, in cambio di un significativo miglioramento salariale: passando da un milione di euro netti a qualcosa di più di 2,5 ‘chili’ per corso più bonus per obiettivi. La Serie A sceglie Kvaratskhelia come miglior giocatore di febbraio Tuttavia, la sua grande stagione -ha 14 gol e 16 assist in 31 partite- fa sì che le voci sulla sua possibile partenza siano inevitabili. I ... Leggi su justcalcio (Di giovedì 13 aprile 2023) 2023-04-04 18:21:46 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia sullaA pervenuta in redazione: Voisembra così Khvicha(Tbilisi, 2001) saràper quanto pesi su Aurelio de, uno dei nomi del mercato estivo. Il suo rinnovo con il Napoli sembra sulla buona strada. Il georgiano, come abbiamo riportato su MARCA, avrebbe scelto restare e firmare un nuovo contratto fino al 2028, in cambio di un significativo miglioramento salariale: passando da un milione di euro netti a qualcosa di più di 2,5 ‘chili’ per corso più bonus per obiettivi. LaA scegliecome miglior giocatore di febbraio Tuttavia, la sua grande stagione -ha 14 gol e 16 assist in 31 partite- fa sì che le voci sulla sua possibile partenza siano inevitabili. I ...

