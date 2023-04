Serie A | Calhanoglu | Immobile | Dessers | Maldini e…

(Di giovedì 13 aprile 2023) Novità di formazione verso la 30a giornata di campionato Inter, OKHakanè pronto. Il centrocampista turco ha smaltito la distrazione muscolare all’adduttore della coscia destra rimediata a fine marzo e tornerà a disposizione sabato a San Siro in campionato contro il Monza. Mister Inzaghi gli concederà minutaggio per migliorare la condizione in vista del match di mercoledì contro il Benfica in Champions League. Lazio,titolare? La Lazio di Maurizio Sarri oggi al lavoro al centro sportivo di Formello per preparare la sfida contro lo Spezia, in calendario domani sera allo stadio Alberto Picco. Ciroscalpita per giocare e per tornare al gol, che gli manca dal 12 febbraio a Salerno. Mister Sarri lo schiererà dal primo minuto, ma nel secondo sarà staffetta con Pedro. ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DiMarzio : #SerieA #Fantacalcio | #Inter, #Calhanoglu si è allenato in gruppo: c'è la data del rientro - sportli26181512 : Inter, Calhanoglu si allena in gruppo: è recuperato per Monza e Benfica: Allenamento in gruppo per Calhanoglu, recu… - betta941 : RT @DiMarzio: #SerieA #Fantacalcio | #Inter, #Calhanoglu si è allenato in gruppo: c'è la data del rientro - bedconejo : RT @DiMarzio: #SerieA #Fantacalcio | #Inter, #Calhanoglu si è allenato in gruppo: c'è la data del rientro - angeloinitaly : RT @DiMarzio: #SerieA #Fantacalcio | #Inter, #Calhanoglu si è allenato in gruppo: c'è la data del rientro -

...DI INZAGHI -, che si è infortunato in occasione della partita disputata con la sua nazionale contro la Croazia lo scorso 28 marzo e che ha saltato gli ultimi due appuntamenti diA ...Turnover contro il Monza Questo giovedì si sono allenati tutti in gruppo, compresoche ... Brozovic, Mhikitaryan, Gosens; Correa, Lukaku FOTOGALLERY ©Getty %s Foto rimanentiA ...C'è tempo per provare a recuperare Hakan, invece il mal di schiena non dà tregua a Milan Skriniar . Mister Inzaghi potrebbe far accomodare in panchina il centrocampista turco e lanciarlo ...

Serie A, novità Calhanoglu, Vicario, Koopmeiners, Ilic, Agudelo e... Adnkronos

Hakan Calhanoglu è pronto. Il centrocampista turco ha smaltito la distrazione muscolare all’adduttore della coscia destra rimediata a fine marzo e tornerà a disposizione sabato a San Siro in ...Dopo 3 ko e il pareggio di Salerno, l’Inter vuole tornare a vincere anche in Serie A. Di fronte, dopo la vittoria contro il Benfica in Champions League, ci sarà il Monza. Simone Inzaghi ha ritrovato ...