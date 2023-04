Serie A, al via il ‘Never give up’: nuova iniziativa di sensibilizzazione (Di giovedì 13 aprile 2023) La Serie A si schiera contro bulimia e anoressia lanciando la campagna “Never give up”. In occasione della trentesima giornata di campionato, al via l’iniziativa di sensibilizzazione LA NOTA ? “In occasione della 30ª Giornata di Serie A TIM, in programma dal 14 al 17 aprile 2023, la Lega Serie A scende in campo al fianco di NEVER give UP promuovendo la campagna “Rompiamo il silenzio su anoressia e bulimia”. In tutti gli stadi sarà trasmesso sui maxi-schermi il video dell`iniziativa e una grafica televisiva dedicata andrà in onda al momento del sorteggio del campo tra i due Capitani. I disturbi della nutrizione e dell`alimentazione, tra cui i più noti sono anoressia e bulimia, costituiscono una vera e propria emergenza sociale di cui si parla troppo ... Leggi su inter-news (Di giovedì 13 aprile 2023) LaA si schiera contro bulimia e anoressia lanciando la campagna “Neverup”. In occasione della trentesima giornata di campionato, al via l’diLA NOTA ? “In occasione della 30ª Giornata diA TIM, in programma dal 14 al 17 aprile 2023, la LegaA scende in campo al fianco di NEVERUP promuovendo la campagna “Rompiamo il silenzio su anoressia e bulimia”. In tutti gli stadi sarà trasmesso sui maxi-schermi il video dell`e una grafica televisiva dedicata andrà in onda al momento del sorteggio del campo tra i due Capitani. I disturbi della nutrizione e dell`alimentazione, tra cui i più noti sono anoressia e bulimia, costituiscono una vera e propria emergenza sociale di cui si parla troppo ...

