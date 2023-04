Serena Bortone | puntata difficile ad Oggi è un altro giorno È successo in diretta

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GossipOne_it : Serena Bortone ricorda il compianto Piero Angela a 'Oggi è un altro giorno': 'Era un grandissimo'… - GossipOne_it : Serena Bortone ricorda il compianto Piero Angela a 'Oggi è un altro giorno': 'Era un grandissimo' #gfvip… - Roby22819002 : Inizia adesso su Raiuno @altrogiornorai1 con Francesco e tutti gli affetti stabili, Serena Bortone e i suoi ospiti.… - GossipOne_it : 'Dik Dik, il leggendario gruppo musicale ospite di Serena Bortone: l'emozionante storia della band italiana che ha… - GossipOne_it : 'Dik Dik, il leggendario gruppo musicale ospite di Serena Bortone: l'emozionante storia della band italiana che ha… -

Nuova puntata di Oggi è un altro giorn o condotta danel pomeriggio di Rai1. La conduttrice e giornalista romana ha ospitato Francesco Gabbani in trasmissione, che tra due giorni, venerdì 14 marzo tornerà in onda in prima serata su Rai1 ..."Non l'ho mai superata, convivo con il dolore" , ha detto senza mezzi termini ai microfoni di. Enzo Tortora, l'iconica foto con le figlie dopo il rilascio "È cambiata la nostra vita, ...Il fratellastro norvegese scoperto dai giornali Ricky, come detto, ha tre fratelli, ma ospite dia Oggi è un altro giorno insieme alla moglie Simona Izzo, ha fatto una confessione ...

Oggi è un altro giorno con Serena Bortone su Rai 1, gli ospiti del 12 ... Movieplayer

Oggi è un altro giorno, programma televisivo di Rai 1, promette di offrire un'altra puntata ricca di emozioni e interviste esclusive. La conduttrice Serena ...Il caso Enzo Tortora riecheggia nelle parole e nel dolore della figlia Gaia, autrice di un libro che svela per la prima volta il suo punto di vista, ...