(Di giovedì 13 aprile 2023) Continua ad appassionare migliaia e migliaia di telespettatori, che si sintonizzano ogni sabato su Canale 5, ildi, il talent show che da anni vede alla conduzione Maria De Filippi. Protagonisti giovani talenti tra cantanti e ballerini. E tra continue sfide, buste rosse, polemiche, scontri,zie che nascono e gelosie. Ma cosa succederà nella prossima puntata, che salvo cambiamenti del palinsesto andrà in onda sabato 15 aprile, in prima serata? Chi dei concorrenti ancora in gara dovrà abbandonare definitivamente la casetta e, quindi, la scuola?sabato 15 aprile 2023 Come sempre la puntata di sabato, quella del prossimo 15 aprile, verrà registratapomeriggio. E, come sempre, leufficiali ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... giadar582 : RT @about_raffaela: andiamo a votare il più rilevante di tutti?? Tim: - CorriereCitta : #Serale #Amici 22, anticipazioni registrazione oggi: ospite, manche e chi viene eliminato #amicispoiler #amici - infoitcultura : Amici Serale, anticipazioni quinta puntata: eliminato del 15 aprile - giulianabianco4 : RT @Azuz_e_Vale: Abbiamo disegnato il guanto di sfida tra Isobel e Maddalena che c'è stato durante il Serale di Amici 22. ?? #Amici #Amici22… - hugscarmen : RT @xannypeep: e anche oggi nessuna esibizione di samuele segreto ad amici, ma che serale è -

... ecco il cast completo LE IMMAGINI DELLA SERATA Fotogallery - Le emozioni della quarta puntata deldi '22' COPPIA SCOPPIATA Fotogallery - Stefania Pezzopane e Simone Coccia ai tempi del ...Arrivano nuovi guanti di sfida adin vista della puntata deldi sabato. Questa volta la sfida è voluta da Arisa con lo scopo di confrontare Wax (suo allievo) con Angelina , allieva di Lorella Cuccarini . Il cantante, però,...Come si evince dai palinsesti diffusi da Publitalia, infatti, l'ultima puntata deldiabbandona il consueto appuntamento del sabato sera per slittare alla domenica: la finale non va in ...

Amici di Maria De Filippi, anticipazioni Serale del 15 aprile: ospiti ed eliminato | Spoiler SuperGuidaTV

La lite tra Raimondo Todaro e Rudy Zerbi andava disinnescata. Sarebbe questo il motivo per il quale i telespettatori di Amici non hanno visto la sfuriata di Maria De Filippi a proposito… Leggi ...La prima fra le anticipazioni del serale di Amici previsto per il 15 aprile è sicuramente quella che riguarda il concorrente eliminato dal programma. Nell'ultima puntata, infatti, il pubblico ha ...