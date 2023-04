Separati in casa: Renzi e Calenda costretti a convivere (per soldi) (Di giovedì 13 aprile 2023) La legge del contrappasso: in Parlamento dovranno sopportarsi per evitare di perdere 2,5 milioni di euro e le cariche che spettano ai gruppi di Camera e Senato. I pontieri sperano che possa essere un'occasione per ripartire: "Il progetto non è naufragato", insiste Rosato Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 13 aprile 2023) La legge del contrappasso: in Parlamento dovranno sopportarsi per evitare di perdere 2,5 milioni di euro e le cariche che spettano ai gruppi di Camera e Senato. I pontieri sperano che possa essere un'occasione per ripartire: "Il progetto non è naufragato", insiste Rosato

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitinterno : Separati in casa: Renzi e Calenda costretti a convivere (per soldi) - basta_francesca : Ma adesso, quei due, vivranno da separati in casa per non perdere i benefici acquisiti, faranno una consensuale o… - vale301822 : @n0nl0s0spiegare Ma lui infatti più avanti nei gg,quasi alla fine,parlando con Davide in cucina disse l esatto cont… - GennaroSenatore : @thermophilus_ @alice_ledda_ io mi ricordo ancora i bagno con i maledetti rubinetti separati come a casa di mia nonna negli anni 50... - Jarluc : Tipo separati in casa. Ma il cane chi se lo prende? #TerzoPolo -