Separati in casa | Renzi e Calenda costretti a convivere per soldi

(Di giovedì 13 aprile 2023) La legge del contrappasso: in Parlamento dovranno sopportarsi per evitare di perdere 2,5 milioni di euro e le cariche che spettano ai gruppi di Camera e Senato. I pontieri sperano che possa essere un'occasione per ripartire: "Il progetto non è naufragato", insiste Rosato

La sintesi migliore è quella offerta da Matteo Richetti: «Stiamo facendo tutti una figura del cavolo». In parte perché il partito unico era la promessa che ha convinto oltre due milioni di elettori a ...Si possono fare tutte le ironie possibili e inimmaginabili sulla ‘coppia che scoppia’, paragonando il duo Calenda-Renzi a Totti-Ilary o a Al Bano e Romina (Vianello e Mondaini, invece, pur litigando, ...