Senato approva decreto su Governance del Pnrr | le immagini del voto in Aula

(Di giovedì 13 aprile 2023) Roma, 13 aprile 2023 Via libera dell'delalsulladel: con 83 voti a favore, 57 i no e 6 astenuti. /

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SenatoStampa : #DecretoPNRR. Con 83 voti favorevoli, 57 contrari e 6 astensioni, l’Assemblea approva, con modificazioni, il ddl di… - Telemolise : Senato approva all'unanimita' emendamento Lotito su diga di Montaquila #Telemolise #molise Seguici su @telemolise - CletoEstense : RT @SenatoStampa: #DecretoPNRR. Con 83 voti favorevoli, 57 contrari e 6 astensioni, l’Assemblea approva, con modificazioni, il ddl di conve… - LuigiF97101292 : RT @SenatoStampa: #DecretoPNRR. Con 83 voti favorevoli, 57 contrari e 6 astensioni, l’Assemblea approva, con modificazioni, il ddl di conve… - Giovannino_11 : RT @SenatoStampa: #DecretoPNRR. Con 83 voti favorevoli, 57 contrari e 6 astensioni, l’Assemblea approva, con modificazioni, il ddl di conve… -

Roma, 13 aprile 2023 Via libera dell'Aula delal decreto sulla governance del Pnrr: con 83 voti a favore, 57 i no e 6 astenuti. /... con il commissario all'economia Ue Paolo Gentilini che nel'impostazione. Il nuovo taglio ... ma il calendario è già fissato: le audizioni partono la prossima settimana al(il ministro ...E anche l'accordo di partenariato 2021 - 2027 (ossia lo strumento europeo chei programmi ... Intervenendo aldurante la discussione sul ddl di conversione del decreto legge Pnrr ter (...

Pnrr, il Senato approva il dl - LaPresse LAPRESSE

Logo ilGiornale.it · Avatar utente · Hot · Avatar di Agenzia Vista · Morte Julia Ituma, Berruto (Pd): Era speranza della pallavolo italiana · Avatar di Agenzia Vista · Senato approva decreto su ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...