Segna Benzema ma fa tutto Vinicius. Asensio fa il bis. Guarda i gol di Real - Chelsea

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... NumeroDiez_10 : #Benzema segna ancora e fa 30 gol in #ChampionsLeague sotto la gestione #Ancelotti! ?? Il tecnico italiano è l’unic… - chiccapan : Benzema segna, ovviamente ?? #RealMadrid - pazzamentejuve : SEGNA SEMPRE KARIM IL SOGNO BENZEMA!???? Stavolta nel modo più semplice possibile, un bel tap-in #RealMadridChelsea - exantonymous : quanto cazzo mi gaso quando segna benzema - Laudantes : L'unico overperformer è Haaland ma soprattutto perché massimizza xG dal valore medio/alto e non segna quasi mai da… -

Il Real Madrid domina il Chelsea e si prende 2 - 0 l'andata dei quarti al Bernabeu,I gol metà del primo tempo con, poi Asensio alla ...Nell'altra partita in programma oggi, il Real Madrid ha vinto contro il Chelsea grazie ai gol dial 21 del primo tempo e il raddoppio al 29 della ripresa con Asensio. Nella ripresa il Chelsea ...7 :la rete che sblocca il match, il Pallone d'Oro non sbaglia mai le partite importanti. Vinicius 7.5 : assist, giocate da fuoriclasse e c'è il suo zampino sulla prima rete. Come ...

Benzema segna la distanza tra Real Madrid e Chelsea: al Bernabeu è 1-0 all'intervallo TUTTO mercato WEB

Al minuto 21 si sblocca Real Madrid-Chelsea e sono ancora protagoniste le due stelle madrilene. Vinicius Junior calcia, Kepa respinge e Karim Benzema segna con un facile tap in. Due minuti più tardi ...MADRID (SPAGNA) (ITALPRESS) – Al Bernabeu il Real Madrid si aggiudica l’andata dei quarti di Champions League vincendo per 2-0 contro il ...