Seedorf: "Non mi è piaciuto l'arbitraggio in Milan-Napoli" (Di giovedì 13 aprile 2023) Clarence Seedorf, ex calciatore ed opinionista, ha parlato a Prime dopo la gara tra Milan e Napoli, queste le sue parole: "Personalmente l'arbitraggio non mi è piaciuto per niente, non puoi iniziare in un modo e poi cambiare totalmente atteggiamento nel secondo tempo e ammonire per ogni cosa. L'ammonizione a Di Lorenzo è ingiusta, lui non fa niente, protesta leggermente ed è anche capitano. Mi dispiace per il Napoli che non potrà giocare con degli uomini a propria disposizione nella gara di ritorno. L'arbitro ha mischiato le carte e questo mi dispiace. A me piace vincere contro le squadre forti".

