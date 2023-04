Se ti arriva questa mail dall’INPS sei in pericolo: non rispondere e avvisa le autorità (Di giovedì 13 aprile 2023) Molti italiani in queste ore stanno ricevendo una e-mail dell’Inps. Fate molta attenzione, se la ricevete siete in pericolo: cosa fare. Sono sempre di più le comunicazioni pericolose in arrivo per i cittadini italiani. In queste ore è spuntata fuori una nuova mail dell’Inps che sta ingannando milioni di Italiani. Andiamo a vedere l’ultimo raggiro che sta mettendo in pericolo i risparmi di milioni di cittadini della penisola. Inps – grantennistoscana.itIn questi anni uno dei maggiori pericoli a cui ogni utente connesso al mondo del web deve prestare attenzione è costituito senza alcun dubbio dal phishing. Infatti questa pratica fraudolenta sferza gli utenti con cadenza regolare e con delle vere e proprie ondate di mail. Queste sono pensate per indurre la vittima a ... Leggi su grantennistoscana (Di giovedì 13 aprile 2023) Molti italiani in queste ore stanno ricevendo una e-dell’Inps. Fate molta attenzione, se la ricevete siete in: cosa fare. Sono sempre di più le comunicazionise in arrivo per i cittadini italiani. In queste ore è spuntata fuori una nuovadell’Inps che sta ingannando milioni di Italiani. Andiamo a vedere l’ultimo raggiro che sta mettendo ini risparmi di milioni di cittadini della penisola. Inps – grantennistoscana.itIn questi anni uno dei maggiori pericoli a cui ogni utente connesso al mondo del web deve prestare attenzione è costituito senza alcun dubbio dal phishing. Infattipratica fraudolenta sferza gli utenti con cadenza regolare e con delle vere e proprie ondate di. Queste sono pensate per indurre la vittima a ...

