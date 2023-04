Se sei in partenza per pochi giorni, usa il trucco della bottiglia! (Di giovedì 13 aprile 2023) Con la bella stagione, una scampagnata fuori porta è un invito a nozze, ma prima di partire adottiamo il trucco della bottiglia! Solo così eviteremo di incappare in spiacevoli inconvenienti! Ripercorriamo tutti i gesti che dovremmo fare prima di chiudere la porta di casa per qualche giorno, anche se per poco tempo. Innanzitutto, chiudiamo i tubi dell’acqua: se in nostra assenza dovessero esserci fastidiose perdite, non rischieremo di trovare i pavimenti allagati a causa di un’esplosione delle tubature. Poi stacchiamo la corrente elettrica: scongiureremo possibili cortocircuiti, soprattutto se dovesse scatenarsi un temporale. A questo punto, svuotiamo frigorifero e congelatore, così da non sprecare il cibo. Infine, chiudiamo il gas. Se abbiamo amici a quattro zampe, portiamoli con noi; ma qualora non fosse possibile, troviamo loro una ... Leggi su donnaup (Di giovedì 13 aprile 2023) Con la bella stagione, una scampagnata fuori porta è un invito a nozze, ma prima di partire adottiamo ilSolo così eviteremo di incappare in spiacevoli inconvenienti! Ripercorriamo tutti i gesti che dovremmo fare prima di chiudere la porta di casa per qualche giorno, anche se per poco tempo. Innanzitutto, chiudiamo i tubi dell’acqua: se in nostra assenza dovessero esserci fastidiose perdite, non rischieremo di trovare i pavimenti allagati a causa di un’esplosione delle tubature. Poi stacchiamo la corrente elettrica: scongiureremo possibili cortocircuiti, soprattutto se dovesse scatenarsi un temporale. A questo punto, svuotiamo frigorifero e congelatore, così da non sprecare il cibo. Infine, chiudiamo il gas. Se abbiamo amici a quattro zampe, portiamoli con noi; ma qualora non fosse possibile, troviamo loro una ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... discutiamo : @Since1897J @CalcioFinanza Quello con l'ex presidente scacciato da tutte le cariche di famiglia e in partenza per l… - virs00 : @Skyder99Hd @axpvt @AlePiola7 @noname30537625 @GA7_Official Analfabeta sei tu poichè ti risulta difficile comprende… - Roberto___1975 : Siccome di questa cosa se ne parla da oltre sei mesi e sono stati interrogati come 'sommari informatori', non avend… - va_lentina96 : La capacità della GTT nel non riuscire mai a darti le informazioni che chiedi. Stai venti minuti in attesa di parla… - UFORobot77 : @anto8301 Eh!!? Lo so lo so e sei pure in partenza vedo…!? -