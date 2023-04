Se non lo vedi non ci credi: il pilota non c'è, moto avvolta dalle fiamme si rialza e corre da sola (Di giovedì 13 aprile 2023) Sarà un cavaliere fantasma quello che corre sulla moto avvolta dalle fiamme? Oppure si tratta di un fotomontaggio? È avvolto dal mistero questo video che sta circolando sul web ottenendo migliaia di ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 13 aprile 2023) Sarà un cavaliere fantasma quello chesulla? Oppure si tratta di un fotomontaggio? È avvolto dal mistero questo video che sta circolando sul web ottenendo migliaia di ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CottarelliCPI : La scorsa settimana il governo ha rinviato il disegno di legge sulla concorrenza per dar spazio ad altre cose, alcu… - chiccotesta : Non ho capito perché Italia che da anni non riesce a spendere fondi europei e ci mette 20 anni per realizzare quals… - riotta : Un'economia nazionale fatta solo di turismo non solo svuota la scuola di finalità, vedi abbandono costante al Sud,… - SpavaZlo : RT @MiguelCalabria3: Buongiorno a tutti! QUINQUABELLE ovvero le perfette imperfezioni: 'Ciò che ha davvero senso nell'arte è la gioia. Non… - ZioClint : @Jo_fer7 @LyndonLXXVIII @La7tv Appunto, una malattia talmente grave che se non fai un tampone neppure ti accorgi di… -