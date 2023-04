(Di giovedì 13 aprile 2023) “Seaidi finale della massima competizione continentale,con gli strumenti che ilha mostrato appena sceso in campo:so, con personalità e, senza“. Elelogia la partita dela San Siro. E descrive un Milan che “prima è sopravvissuto, poi ha colpito e, infine, ha resistito”. Il giornale spagnolo sottolinea che il dato dei tiri in porta è coerente con la dolorosa assenza di Osimhen, “il fenomenale attaccante nigeriano infortunato. Almancava la sua zanna”. E che ildopo aver subito il gol, “è tornato a imporre il proprio dettato, ma San Siro era già una trincea”. Anche El Mundo esalta il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... JustPaolaC : RT @napolista: «Se devi esordire ai quarti di Champions fallo come il #Napoli: coraggio, comando e niente retorica» (El Paìs) “Il Milan ha… - napolista : «Se devi esordire ai quarti di Champions fallo come il #Napoli: coraggio, comando e niente retorica» (El Paìs) “Il… - AlePoliz : Quando ti dicono che devi esordire alle 11 -

...segnò due volte ! Questo fa parte del carattere e come attaccante ne hai bisogno perchéessere ... perché non è stato mai fattoin prima squadra. Eppure, per quello che ha fatto vedere sia ...... siamo in grande sintonia con le categorie superiori, abbiamo portato e fatto13 ... Ovvio che se vuoi essere il più forte,giocare e vincere contro i più forti, quindi rispetto sì ma paura ...... contro Lyon o Chelsea (22/23 e 29/30 aprile) Cosasapere Il Barcelona ha vinto tutte e ... La giocatrice spera difinalmente al Camp Nou perché era assente in occasione del derby contro l'...

Nannina, la potenza dei cantastorie nell'esordio di Stefania Spanò Agenzia ANSA

Marco Colletta | Un fine settimana scoppiettante quello che si è appena concluso nel mondo delle corse TCR, con i campionati britannico ed est-europeo che ...Un disturbo «terrorizzante» che interessa molte più persone di quanto si possa pensare. E che ha nelle diverse tradizioni regionali riconosce diverse «manifestazioni»: a cominciare da quella che dà il ...